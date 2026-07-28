Mollaköy Göleti'nden Su Kalitesi Kontrolü - Son Dakika
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Mollaköy Göleti'nden Su Kalitesi Kontrolü

Mollaköy Göleti\'nden Su Kalitesi Kontrolü
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Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne giden su, 44 parametreyle düzenli denetleniyor.

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne alternatif kaynak olarak kullanılan Mollaköy Göleti'nden sağlanan suyun kalitesini 44 farklı parametre üzerinden düzenli olarak kontrol ediyor. Yapılan ölçümlerde göl seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 3 santimetre yüksek olduğu kaydedildi.

Sapanca Gölü'ndeki su kullanım yoğunluğunu azaltmak amacıyla devreye alınan alternatif kaynaklardan Mollaköy Göleti'nden aktarılan suyun denetimleri sürüyor. SASKİ bünyesindeki laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarda, gölete aktarılan sudan belirli periyotlarla alınan numuneler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan analiz ediliyor. Mollaköy Göleti'nden terfi ettirilerek göle ulaştırılan su, "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik" ile "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartları doğrultusunda incelemeye tabi tutuluyor. Toplam 44 farklı parametre üzerinden gerçekleştirilen analizlerde numunelerin uygunluğu kontrol ediliyor. Kurulan pompa sistemi ve 7 kilometrelik iletim hattı vasıtasıyla Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne günlük 80 bin metreküp, aylık ise 2 milyon 400 bin metreküp su aktarılıyor. Yapılan su takviyeleri gölün su seviye verilerine de yansıdı.

Göl seviyesi geçen yıla göre 3 santimetre yükseldi

SASKİ verilerine göre, 27 Temmuz 2025 tarihinde 29,95 metre olarak ölçülen Sapanca Gölü su seviyesi, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 29,98 metre olarak kaydedildi. Elde edilen son ölçümlerle birlikte göl seviyesinin geçen yılın aynı gününe kıyasla 3 santimetre daha yüksek olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, Mollaköy, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mollaköy Göleti'nden Su Kalitesi Kontrolü - Son Dakika

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