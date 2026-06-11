Mudurnu\'da Şiddetli Yağış Tarım Arazilerini Vurdu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Mudurnu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağışlar bölgede taşkınlara neden oldu. İlçeye bağlı Tımaraktaş köyü sınırları içerisinde etkili olan şiddetli yağışın ardından derelerde su seviyesi aniden yükseldi. Ormanlık alanın içerisinden geçerek taşan sular, çevredeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Taşkın suları nedeniyle ekili araziler zarar görürken, dere kenarlarında bulunan yollar da sulara gömüldü. Bölgede suların çekilmesiyle birlikte tarım arazilerindeki hasarın boyutunun ortaya çıkması bekleniyor. - BOLU