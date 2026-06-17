Muğla\'da Ay ve Venüs\'ün Eşsiz Görünümü

Muğla'da gecenin ilk saatlerinde gökyüzünde yaşanan eşsiz görüntü, vatandaşların ilgisini çekti. Ay ile Venüs'ün aynı hizaya gelmesi sonucu ortaya çıkan manzara, fotoğraf ve video kameralarıyla anbean kaydedildi.

Gökyüzünde adeta birleşiyormuş gibi görünen Ay ve Venüs gecenin ilerleyen saatlerinde birbirinden uzaklaştı. Özellikle açık havanın etkisiyle net şekilde görülebilen gök olayı, kentin farklı noktalarından görüntülendi. - MUĞLA