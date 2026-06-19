Turizm merkezlerinde beton mikserlere sıkı takip

Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmtak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevre ve trafik güvenliğini tehlikeye atan beton mikserleri tek tek denetlendi, kurallara uymayan araçlara ceza kesildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren beton mikser kamyonlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çevre kirliliğine neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara yönelik gerçekleştirilen ortak denetimlerde kurallara aykırı faaliyet gösteren araçlara idari yaptırım uygulandı.

Turizm kentlerinde çevre ve trafik güvenliği önceliği

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin de bulunduğu Muğla'da, beton mikser kamyonlarından yollara dökülen beton kalıntılarının oluşturduğu çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ve ilgili ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde beton mikser kamyonlarının mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

Kurallara uymayan araçlara ceza

Denetimlerde, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun kararlarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen araçlara idari yaptırım cezaları uygulandı. - MUĞLA