Muğla'da Hilal Güzelliği - Son Dakika
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Muğla'da Hilal Güzelliği

Muğla\'da Hilal Güzelliği
17.06.2026 11:06
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Muğla'da hilal, Muharrem ayının başlangıcında gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Muğla'da Muharrem ayının ikinci gün hilali, gece saatlerinde gökyüzünde oluşturduğu manzarayla vatandaşları adeta mest etti.

Gün batımının ardından beliren ince hilal, özellikle açık alanlarda ve sahil kesimlerinde izleyenlerin beğenisini topladı. Gökyüzünde oluşan eşsiz görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenirken, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilalin oluşturduğu görsel şölen, Muğla semalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Muğla'da Hilal Güzelliği - Son Dakika

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