Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk turna yakaladı - Son Dakika
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Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk turna yakaladı

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Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, Keban Baraj Gölü\'nde 30 kiloluk turna yakaladı
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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltalarına takılan yaklaşık 30 kilogramlık dev turnayı uzun uğraş sonucu teknelerine aldı. Amatör balıkçıların yaşadığı heyecan dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltayla yaklaşık 30 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Dev balığın tekneye alınma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.O anlar saniye saniye görüntülenirken, dev turnanın tekneye alınması amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan yaklaşık 30 kiloluk turna, göldeki balık popülasyonunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk turna yakaladı - Son Dakika
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