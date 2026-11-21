Muş Hasköy'de elektrik tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Hasköy'de bir arada uçan yüzlerce sığırcık kuşu, elektrik telleri boyunca yan yana sıralanarak dikkat çekti. Tellerde toplu halde bekleyen kuşların zaman zaman hep birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Muş'un Hasköy ilçesinde elektrik tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu, oluşturdukları görüntülerle görsel şölen sundu.
Muş'un Hasköy ilçesinde bir arada uçan yüzlerce sığırcık kuşu, elektrik telleri üzerinde sıralanarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Teller boyunca yan yana dizilen kuşlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Elektrik telleri üzerinde toplu halde bekleyen sığırcık kuşlarının zaman zaman hep birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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