Muş Mercimekkale\'de Yücel Levent, kuruttuğu sebzeleri Fransa ile Almanya\'ya yolluyor

Muş'un Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent, kendi tarlasında yetiştirdiği biber, kabak, patlıcan ve domatesleri Erzurum yolu üzerinde kurduğu tezgahta taze ve kurutulmuş olarak satışa sunuyor.

Kendi ürettiği sebzeleri yaz mevsiminde taze olarak tezgahında satışa sunan Levent, bir yandan da ürünleri güneşte kurutarak kışlık hale getiriyor. Taze ve kuru sebzeleri Türkiye'nin farklı illerine gönderen Levent, yaz döneminde memleketlerine gelen gurbetçilere de satış yapıyor.

Ürünlerine özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların da ilgi gösterdiğini belirten Levent, başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine kuru ve taze sebze gönderiyor. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan Levent, doğal ve yöresel ürünlere olan talebin her yıl arttığını ifade etti.

Levent, tarladan sofraya ulaştırdığı sebzeleri hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlara gönderdiklerini söyleyerek, "Burası Muş merkeze bağlı Mercimekkale köyü. İlkbahar döneminde ektiğimiz sebzelerin hasadını yaptık. Sebzelerimizi başta Muş olmak üzere çeşitli illere satışını yapıyoruz. Bunun yanında sebzelerimizin bir kısmını kurutuyoruz. Bir kısmını dolmalık, bir kısmını da yemeklik olarak hazırlıyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri de Fransa ve Almanya'dan gelen hemşehrilerimize satıyoruz. Sabah saat 05.30'da işe başlıyoruz, akşam karanlığına kadar çalışıyoruz. Bu işi yaklaşık 11 yıldır sürdürüyoruz" dedi.