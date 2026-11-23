Muş Ovası'nda sağanak sonrası oluşan su birikintileri bölgeyi adeta göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta etkili olan sağanak yağış, Muş Ovası'nın bazı bölümlerini su altında bıraktı. Ovada oluşan su birikintileri küçük göletleri andırırken, geniş alanlara yayılan sular bölgenin büyük bölümünü adeta göle çevirdi.
Muş'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı bölümleri sular altında kaldı.
Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı kısımları suyla kaplandı. Ovada oluşan su birikintileri, bölgede adeta küçük göletler oluşturdu. Yağışın ardından ovanın büyük bölümünün su altında kaldığı görülürken, geniş alanlara yayılan sular bölgeyi adeta göle dönüştürdü.
Kaynak: İHA
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