Muş'ta DKMP'nin av denetiminde avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Muş'ta DKMP'nin av denetiminde avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı

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Muş\'ta DKMP\'nin av denetiminde avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı
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Muş'ta DKMP ekiplerinin av denetiminde bir avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol denetimleri sürüyor. DKMP Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, bir avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş'ta DKMP'nin av denetiminde avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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