Muzaffer Erol Dağcılık Festivali Başarıyla Gerçekleştirildi

Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) tarafından düzenlenen 20. Muzaffer Erol Gez Dağcılık Festivali Karboğazı Medetsiz 6. Anma Tırmanışı, yaklaşık 100 dağcının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ana tırmanış ekibi, 47 kişilik kadroyla gece saat 01.00'de Karboğazı kamp alanından hareket ederek Medetsiz Zirvesine tırmanışa başladı. Yaklaşık 8 saat süren yürüyüşün ardından ekip saat 08.01'de zirveye ulaşırken, dönüşle birlikte saat 12.30'da yeniden kamp alanına ulaşıldı.

Ana tırmanış ekibinin yanı sıra festivale katılan farklı dağcılık kulüpleri ve grupların gerçekleştirdiği bağımsız tırmanışlarla birlikte yaklaşık 100 kişinin Medetsiz Zirvesine ulaştığı bildirildi.

MERDAK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sağnak, festivalin birlik ve dayanışma içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirterek, tırmanışın rehberliğini üstlenen Rotasızlar Grubu lideri Süleyman Aslan ve ekibine, festivale katılan kulüplere, dağcılık gruplarına ve bireysel sporculara teşekkür etti.

Festival kapsamında zirve tırmanışına katılmayan kampçılar ise MERDAK Kurucu Başkanı Abdullah Türkoğlu rehberliğinde Karboğazı'nda Kurtuluş Savaşı sırasında 44 kahraman köylünün bir tabur Fransız askerini baskınla teslim alarak Kuvayımilliye birliklerine esir edilmesini sağlayan tarihi noktaları gezdi.

Sağnak, festivale destek verenler ile etkinlik boyunca güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN