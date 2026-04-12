Nalbant Geçidi\'nde Kış Manzarası

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan ve 2 bin 77 metre rakıma sahip Nalbant Geçidi, karla kaplı görüntüsüyle dron kamerasına yansıdı. Çam ağaçlarıyla çevrili bölgelerle dikkat çeken geçit, beyaz örtüyle birlikte göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Nalbant Geçidi, özellikle kar manzarasını görmek isteyen vatandaşların da uğrak noktası oluyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, geçitte bulunan 'Nalbant Geçidi 2077' tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgeyi görmeye gelen Hasan Güngör, "Sivas'ın Sızır Kasabası'nda yaşıyorum. Akdağmadeni Nalbant Geçidi'nde kar görmek amacıyla geldik. Bizim aşağılarda kar eridi fakat buralardaki kar yoğunluğu ilgimizi çekti. Geldik, gördük. Gerçekten de öyle. Kar yoğunluğu fazla. Kar manzaramız çok güzel" dedi.

Nalbant Geçidi'ni yeni keşfettiğini söyleyen Ali Yıldızhan ise, "Soğuğu sert, insanı mert dedikleri yer burası. İki metre kar var burada gördüğünüz gibi. Ben de yeni geldim. Ben de yeni keşfettim burasını. Ama mükemmel bir oksijen ve hava var. Çok güzel, harika" ifadelerini kullandı. - YOZGAT