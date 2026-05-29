Nazilli'de Hijyenik Kurban Kesimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Hijyenik Kurban Kesimi

Nazilli\'de Hijyenik Kurban Kesimi
29.05.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de sözleşmeli veteriner hekim uygulaması ile kurban kesim yerlerinde hijyen denetimleri artırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl ilk kez uygulanan kurban kesim yerlerinde sözleşmeli veteriner hekim uygulaması vatandaşlardan tam not alırken, uygulama ile hijyen kontrolleri daha etkin hale getirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde yürütülen denetimlerde bu yıl ilk kez sözleşmeli veteriner hekim uygulaması hayata geçirildi. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kesim alanlarında rutin sağlık ve hijyen kontrolleri gerçekleştirilirken, çevre temizliğinin korunması ve muhtemel kirliliğin önlenmesi için kesim yeri sorumlularına gerekli uyarılarda bulunuldu. Kesilen hayvanlar da veteriner hekimler tarafından sağlık açısından kontrol edildi. İlk kez uygulamaya alınan sözleşmeli veteriner hekim görevlendirmesi ile izinli kesim yerlerinde bayram boyunca kesimlerin daha düzenli ve kontrollü şekilde yürütüldüğü belirtildi. Uygulamanın hem halk sağlığı hem de hijyen standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. İlçe tarım ekipleri, kurban kesiminin dini bir vecibe olmasının yanı sıra ciddi bir hijyen ve sağlık sorumluluğu da taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nazilli, Kurban, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nazilli'de Hijyenik Kurban Kesimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:34:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Nazilli'de Hijyenik Kurban Kesimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.