Nemrut Kalderası Milli Park Oluyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi sürecinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nün dünyanın en büyük kalderalarından biri olduğunu vurguladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken alanın korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Karakaya, bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Karakaya, "Birkaç hafta içerisinde Nemrut Kalderası'nın Milli Park ilanına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanı ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Karakaya, ziyaretin ardından sürecin hız kazandığını ve bakanlığın her türlü desteği sağladığını ifade etti. Nemrut Kalderası'nın koruma-kullanma dengesi gözetilerek geliştirileceğini belirten Karakaya, mutlak korunacak alan statüsünden nitelikli ve sürdürülebilir koruma anlayışıyla hareket edileceğini söyledi. Bu kapsamda ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ancak doğal yapıya zarar vermeyecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini kaydeden Karakaya, bazı çalışmaların bu yıl başlayacağını, projelerin büyük bölümünün ise gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Vali Karakaya, yapılacak çalışmalarla birlikte bölgedeki temizlik hizmetlerinin iyileştirileceğini, ziyaretçilerin kullanımına yönelik ihtiyaçların karşılanacağını ve Nemrut Kalderası'nın Bitlis turizmine daha fazla katkı sunacağını ifade etti. Karakaya, "Hem Bitlisli hemşehrilerimiz, hem bölge insanımız hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için Nemrut Kalderası'nı çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Bu eşsiz doğa harikası, Bitlis'e katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu. - BİTLİS