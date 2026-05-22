Nemrut Kalderası'nda Mistik Gece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nemrut Kalderası'nda Mistik Gece

Nemrut Kalderası\'nda Mistik Gece
22.05.2026 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nemrut Kalderası, kar ve yıldızların birleştiği büyüleyici manzaralar sunuyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nda gece saatlerinde yıldızlarla karlı zeminin bütünleşmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, mayıs ayının son haftasında metrelerce kar ile hayretler içerisinde bırakıyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasından uzanan kaldera yolları, binlerce yıldızla birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor.

Ayrıca kalderanın karlı zirvelerinin yıldızlarla bütünleşmesi mistik bir hava ortaya çıkarıyor.

Bölgede doğa gözlemciliği ve astrofotoğraf çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, 10 günü aşkın süren çalışmalarıyla kalderanın zirveleri ile metrelerce yükseklikteki kar duvarlı yolları yıldızlarla birlikte görüntülemeyi başardı.

Gündüz yapılan keşifler, gece gerçekleştirilen çekimler ve detaylı yıldız pozlamaları sonucunda etkileyici kareler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Önen, "Bahar ayları neredeyse bitmek üzere ancak yaklaşık 2 bin 500 rakımlı kalderada kış şartları hala devam ediyor. Detaylı yıldız pozlamaları günler süren sabır, gündüz yapılan keşifler, gece çekimleri ve bilgisayar ortamında kullanılan çeşitli programlarla ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar sabır gerektiriyor ancak ortaya çıkan görüntüler tüm çabaya değiyor. Metrelerce kar bizim için dezavantaj değil, doğal güzellikleri yansıtmak adına önemli bir fırsat oluşturuyor. Metrelerce yükseklikteki kar duvarları arasında yıldızlara bakmak, adeta binlerce yıldıza açılan bir yol haritası oluşturuyor. Kalderanın zirvelerinden yıldızların geçişi ile yeryüzünün büyüleyici görüntüsü bütünleşince harika detaylar ortaya çıkabiliyor. Ancak Tatvan ve Bitlis'te artan şehirleşme, günden güne kalderanın bu etkisini zayıflatmaktadır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nemrut Kalderası'nda Mistik Gece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda kesilecek “Donald Trump“ adı verilen bufalo gündem oldu Bayramda kesilecek! "Donald Trump" adı verilen bufalo gündem oldu
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor
Koç Holding’den 85 milyon euroluk satın alma Beklenen izin çıktı Koç Holding'den 85 milyon euroluk satın alma! Beklenen izin çıktı
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il

08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 08:56:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Nemrut Kalderası'nda Mistik Gece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.