Nemrut Krater Gölü Sezonda Ziyaretçileri Ağırlamaya Başladı - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü Sezonda Ziyaretçileri Ağırlamaya Başladı

Nemrut Krater Gölü Sezonda Ziyaretçileri Ağırlamaya Başladı
05.06.2026 08:54
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Nemrut Krater Gölü'nde kış yollarının açılmasıyla turizm sezonu başladı, ziyaretçiler akın etti.

Bitlis'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Krater Gölü'nde kardan yolların açılmasıyla turizm sezonu başladı.

Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin göle ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açmasının ardından ziyaretçiler bölgeye akın etmeye başladı. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası, eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut, her yıl binlerce doğaseverin ve fotoğraf tutkununun uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan kaldera; berrak gölü, çevresindeki volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, özellikle yaz aylarında serin havası ve büyüleyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile kamp ve doğa yürüyüşü imkanları sunan bölge, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yüksekten çekilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serilen Nemrut Kalderası'nın eşsiz güzelliği, bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyarken, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Diyarbakır'dan eşi ile birlikte Bitlis'e gelerek Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden Mehmet Aydın, "Diyarbakır'dan geliyoruz. Aşağıya inerken biraz havanın değişikliğine maruz kaldık ama burası inanılmaz güzel. Gelen herkese tavsiye ediyoruz. Sosyal medyada 'İsviçre olsa beğenirsiniz' derler ya öyle güzel burası. Kraterin dışı sıcak ama içine girdiğimiz zaman serinliyor" diye konuştu.

Muş'un Bulanık ilçesinden arkadaşı ile birlikte kamp yapan Yami Çiçek ise "Nemrut Dağı sürekli geldiğimiz bir yer. Doğası çok muazzam. Bozulmaya bir doğaya sahip. Bu bölgeyi herkese tavsiye ediyorum. Gölleri ve buhar bacaları ile burası harika bir yer" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nemrut Krater Gölü Sezonda Ziyaretçileri Ağırlamaya Başladı - Son Dakika

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