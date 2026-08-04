Küçükbaş Projesi Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Küçükbaş Projesi Başvuruları Devam Ediyor

Küçükbaş Projesi Başvuruları Devam Ediyor
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Niğde'de 'Birlikte Üretelim Finansmanı Küçükbaş Projesi' başvuruları 30 Kasım'a kadar sürecek. Üreticilere finansman desteği sağlanacak; başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve işletmenin kayıtlı bulunması yer alıyor.

Niğde Valiliği, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Birlikte Üretelim Finansmanı Küçükbaş Projesi' için başvuruların devam ettiğini açıkladı.

Projeye son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Üreticilere finansman desteği sağlayarak kırsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan projeye başvurular, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabilecek. Projeden yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması ve işletmesinin 5 Haziran 2026'dan önce Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, mevcut ve proje kapsamında alınacak hayvanların tamamını barındırabilecek kapasitede ağıla sahip olması ve işletmenin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi şartı aranıyor.

Projeyle alınacak hayvanlarla birlikte üreticiye ait dişi küçükbaş hayvan sayısının en az 100 olması ve proje süresince bu sayının 100'ün altına düşmemesi gerekiyor. Üreticinin adına mera tahsis kararı bulunmaması durumunda ise kaba yem ihtiyacının en az yüzde 50'sinin karşılandığını gösteren Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi talep edilecek.

Banka finansmanından yararlanmaya engel durumu bulunmayan üreticiler projeden yalnızca bir kez faydalanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu personeli, tüzel kişiler ile 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında cezalandırılanlar projeye başvuramayacak.

Başvurularda dilekçe, işletme tescil belgesi, ağıla ait tapu fotokopisi veya en az 7 yıllık kira sözleşmesi, taahhütname ve ikametgah belgesi istenecek. Ayrıca varsa tarım ve hayvancılık alanındaki mezuniyet diploması, küçükbaş hayvancılık kurs bitirme belgesi ile şehit yakını veya gazi olunduğunu gösteren onaylı belge de başvuru dosyasına eklenecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Küçükbaş Projesi Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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