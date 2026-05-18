Niğde'de 'Orman Benim' Etkinliği: Çevre Temizliği ve Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de 'Orman Benim' Etkinliği: Çevre Temizliği ve Farkındalık

Niğde\'de \'Orman Benim\' Etkinliği: Çevre Temizliği ve Farkındalık
18.05.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği Niğde'de gerçekleşti. Şehit Kıdemli Yüzbaşı Nazım Dinçer Hatıra Ormanı’nda yapılan programda, Vali Yardımcısı Ahmet Arık ve katılımcılar ormanlık alanda cam şişe ve plastik atık toplayarak çevre temizliği yaptı. Etkinlikte, yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Niğde'de de çevre temizliği ve farkındalık programı düzenlendi.

Koyunlu yolu Hançerli yol ayrımında bulunan Şehit Kıdemli Yüzbaşı Nazım Dinçer Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte katılımcılar ormanlık alanda çevre temizliği yaparak cam şişe, plastik atık ve çeşitli çöpleri topladı. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çekmek ve çocuklara doğa sevgisi ile çevre bilincinin aşılanması hedefi ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Arık; "Bugün burada bütün kurumlarımızla ve öğrencilerimizle 'Orman Benim' programı kapsamında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız ormanlarımızı korumak, temiz tutmak ve çocuklarımıza orman sevgisini aşılamak. Ancak gördüğümüz manzara maalesef çok iç açıcı değil. Her yerde şişeler, plastik atıklar ve çöpler bulunuyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Yaz döneminde orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli tedbirlerin uygulandığını hatırlatan Arık, vatandaşların ormanlara giriş çıkış kurallarına ve alınan önlemlere uyması gerektiğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etkinlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'de 'Orman Benim' Etkinliği: Çevre Temizliği ve Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:48:40. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 'Orman Benim' Etkinliği: Çevre Temizliği ve Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.