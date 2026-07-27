Niğde'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Niğde'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Niğde\'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı
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Niğde'de orman yangınlarını önlemek için toplantı yapıldı, tedbirler ve denetimler değerlendirildi.

Niğde'de orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

14 Nisan 2026 tarihli Niğde İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, alınan tedbirlerin sahada eksiksiz uygulanması ve riskli bölgelerde denetimlerin artırılması ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, devriye faaliyetlerinin sıklaştırılması ve ilgili ekiplerin muhtemel yangınlara karşı teyakkuz halinde bulunması gerektiği vurgulandı.

Jandarma birimleri, orman muhafaza memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile köy muhtarlarının sorumluluk bölgelerinde kontrol, denetim ve takip çalışmalarını titizlikle sürdürmeleri istendi.

Vatandaşlara da ormanlık alanlara giriş sınırlamalarına uymaları, anız, ot, dal ve bitki artıklarını yakmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmaması gerektiği hatırlatılarak, tedbir ve yasaklara hassasiyetle uyulması istendi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Niğde, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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