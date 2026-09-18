Niksar'daki Dilim Kayalar ekoturizmle cazibe merkezi olacak - Son Dakika
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Niksar'daki Dilim Kayalar ekoturizmle cazibe merkezi olacak

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Niksar\'daki Dilim Kayalar ekoturizmle cazibe merkezi olacak
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Tokat'ın Niksar ilçesindeki Gökçeli beldesinde yer alan Dilim Kayalar, rüzgar ve yağmur sularının aşındırmasıyla oluşan renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tabiat anıtı ilan edilerek koruma altına alınan 19,41 hektarlık alanın yürüyüş ve seyir alanlarıyla Tokat turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla binlerce yılda oluşan Dilim Kayalar görenleri hayran bırakıyor.

Niksar ilçesi Gökçeli beldesindeki Dilim Kayalar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağın bir bölümünün zamanla çökmesi, yağmur suları ve rüzgarın kayaçları aşındırması sonucu oluşan irili ufaklı kayalar, sarıdan kahverengiye uzanan farklı renk tonlarıyla görsel şölen sunuyor. Yerden bakıldığında sivri kaya sütunlarıyla dikkati çeken doğal oluşum, havadan görüntülendiğinde ise adeta dev bir taş labirenti andırıyor. Kapadokya'daki kaya oluşumlarını hatırlatan bölge, özellikle doğa yürüyüşü yapmak ve manzara fotoğrafı çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte yer alan Dilim Kayalar, doğal dokusu korunarak oluşturulacak yürüyüş ve seyir alanlarıyla ekoturizm ile jeoturizm açısından önemli bir cazibe merkezine dönüşecek. Daha önce tabiat anıtı ilan edilerek koruma altına alınan 19,41 hektarlık alanın tanıtım çalışmalarının artırılmasıyla Tokat turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Toprağın zamanla rüzgar ve yağmur sularıyla aşınarak bu şekilleri oluşturduğunu söyleyen yöre halkından Ahmet Çoban, "Bu dilim kayalar toprak, rüzgar ve yağmurun etkisiyle asırlar önce oluşan kaya değil topraktır. Rüzgar ve yağmur sularıyla toprak bu hale geldi. 56 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu şekildeler. Görüntüsü Kapadokya'yı andırıyor. Peri bacalarına benziyor. Burası tabiat anıtı olarak tescillendi. Doğaseverler buraya gelip, fotoğraf çekip gezi yapıyorlar. Daha 3 ay önce Marmara Üniversitesi'nden öğrenciler gelerek gezdiler. Doğaseverler sık sık buraya geliyorlar. İnşallah buraya yürüyüş yolları, cam balkon yapılarak turizme kazandırılacak şekle getirirlerse daha da memnun oluruz. Yöre halkı olarak biz de mutlu oluruz" dedi.

Kaynak: İHA
GökçeliNiksarÇevreTokatDoğaSon Dakika

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