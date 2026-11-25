Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Ürünlü Mahallesi'ndeki bin 200 metrekarelik iş yerini yıktı.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını ve kent estetiğini korumak için kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını da değerlendiren ekipler, kaçak yapılarla ilgili yasal işlemleri uyguluyor.

Son olarak Ürünlü Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen bin 200 metrekarelik iş yeri için yıkım işlemi gerçekleştirildi. Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ekipler alana giderek yıkımı yaptı. Zabıta, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.