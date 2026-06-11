Barış Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı

Nilüfer Belediyesi'nin Barış Mahallesi'nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi için hak sahipleriyle görüşmeler başladı.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım 2025'te oybirliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi'nde 1,17 hektarlık ve Esentepe Mahallesi'nde 10,22 hektarlık olmak üzere toplam 11,39 hektarlık iki bölgenin "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği duyurulmuştu. Dönüşümün ilk resmi adımı olarak Barış Mahallesi sakinleri ile görüşmeler başladı. 1,17 hektarlık alanda yapılacak dönüşümde, proje detayları vatandaşlara aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz, vatandaşlarla randevu usulüne göre tek tek görüştüklerini söyledi. Haftada 3 gün vatandaşlarla buluşacaklarını dile getiren Yılmaz, "50 hak sahibi ile görüşeceğiz. Taleplerini alıyoruz. Hak edişlerini bildiriyoruz. Bu ay içinde görüşmeleri bitirmeyi planlıyoruz" dedi. - BURSA