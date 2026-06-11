Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı

Barış Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı
11.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
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Nilüfer Belediyesi'nin Barış Mahallesi'nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleriyle görüşmeler başladı. 1,17 hektarlık alanda 50 hak sahibi ile yapılacak görüşmelerde proje detayları aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Barış Mahallesi'nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi için hak sahipleriyle görüşmeler başladı.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım 2025'te oybirliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi'nde 1,17 hektarlık ve Esentepe Mahallesi'nde 10,22 hektarlık olmak üzere toplam 11,39 hektarlık iki bölgenin "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği duyurulmuştu. Dönüşümün ilk resmi adımı olarak Barış Mahallesi sakinleri ile görüşmeler başladı. 1,17 hektarlık alanda yapılacak dönüşümde, proje detayları vatandaşlara aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz, vatandaşlarla randevu usulüne göre tek tek görüştüklerini söyledi. Haftada 3 gün vatandaşlarla buluşacaklarını dile getiren Yılmaz, "50 hak sahibi ile görüşeceğiz. Taleplerini alıyoruz. Hak edişlerini bildiriyoruz. Bu ay içinde görüşmeleri bitirmeyi planlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı - Son Dakika

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