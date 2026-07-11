NINOVA Gemisi Karasu'da Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NINOVA Gemisi Karasu'da Kurtarıldı

NINOVA Gemisi Karasu\'da Kurtarıldı
11.07.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da karaya oturan NINOVA isimli kuru yük gemisi, yoğun çalışmalarla kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık iki aydır karaya oturmuş vaziyette bekleyen "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, yürütülen yoğun çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Karasu sahilinde 1 Mayıs tarihinde fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle karaya oturan Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlanan plan doğrultusunda 7 Temmuz'da kurtarma çalışmaları başlatıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde yürütülen çalışmalarda, gemideki bin 775 tonluk amonyum sülfat yükünün tahliyesi için 300 ton kapasiteli "Bahri Reis - III" isimli nakliye gemisi yanaştırıldı.

Yükü boşaltılan gemi yeniden yüzdürüldü

NINOVA'ya kurulan seyyar vinç yardımıyla birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarılan yükler, Karasu Limanı'na taşınarak mobil vinçlerle tırlara yüklendi ve güvenli alanlara sevk edildi. Gemideki tonlarca yükün tahliye edilmesinin ardından hafifleyen gemiyi kurtarma operasyonuna geçildi. 7 Temmuz sabah saatlerinde başlayan ve 11 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıksız süren teknik müdahalelerin ardından karaya oturan dev gemi, saplandığı kum birikintisinden ve sıkıştığı noktadan başarıyla çıkarıldı. Tekrar yüzdürülen NINOVA, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz açıklarına bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Denizcilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre NINOVA Gemisi Karasu'da Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nın eşini ağırladı Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 20:09:33. #7.12#
SON DAKİKA: NINOVA Gemisi Karasu'da Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.