NÖHÜ, Niğde'de silajlık soya denemesinde dekara 2 bin 485 kilogram verim elde etti - Son Dakika
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NÖHÜ, Niğde'de silajlık soya denemesinde dekara 2 bin 485 kilogram verim elde etti

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NÖHÜ, Niğde\'de silajlık soya denemesinde dekara 2 bin 485 kilogram verim elde etti
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NÖHÜ'nün Niğde'de yürüttüğü silajlık soya denemesinde dekara ortalama 2 bin 485 kilogram hasıl verimi elde edildi. Soya silajının protein içeriğini destekleyen tamamlayıcı yem olarak kullanılması ve dışarıdan alınan protein yemine ihtiyacın azaltılması hedefleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) tarafından yürütülen silajlık soya fasulyesi denemelerinde, dekara ortalama 2 bin 485 kilogram verim elde edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Niğde şartlarında ikinci ürün silajlık soya fasulyesi yetiştiriciliğine yönelik deneme gerçekleştirildi. Silajlık tritikale hasadının ardından 19 Haziran'da dört farklı soya çeşidinin ekildiği çalışmada, dekara ortalama 2 bin 485 kilogram hasıl verimi elde edildi.

Yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor

Araştırmayla soya silajının, mısır silajına alternatif olmak yerine protein içeriğini destekleyen tamamlayıcı bir yem olarak kullanılması amaçlanıyor. Böylece hayvan beslemede daha dengeli yem elde edilmesi ve dışarıdan temin edilen protein yemlerine duyulan ihtiyacın azaltılması hedefleniyor. Soya bitkisinin azot bağlama özelliği sayesinde de toprak verimliliğine de katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Rektör uslu: "Üreticilere yol gösterecek"

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; yürütülen çalışmanın bölge tarımı ve hayvancılığı açısından önemli olduğunu belirterek, bilimsel araştırmalarla üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Uslu, Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü aracılığıyla üreticilere yeni tarımsal uygulamalar konusunda eğitim verilmesi ve elde edilen sonuçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Araştırmanın, Niğde'de sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine ve hayvancılıkta üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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