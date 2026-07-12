Oğlaklı Mahallesi Altyapı Sorunlarıyla Baş Başa

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir çözüm bekleyen altyapı ve çevre sorunlarına dikkat çekti. Toplanmayan çöpler, kırık oturma bankları, zemin kattaki evlerin boyuna ulaşan yabani otlar mahalle sakinlerini mağdur ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde vatandaşlar, mahallede yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre çöpler uzun süre toplanmıyor, parklardaki oturma bankları kırık halde duruyor. Özellikle zemin kattaki evlerin çevresinde insan boyuna yaklaşan yabani otlar ise hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de yangın riski oluşturuyor. Vatandaşlar, muhtemel bir yangının evlerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla otları biçtiklerini, ağaçları ise düzenli olarak kendilerinin suladığını belirtti.

Mahalle sakinleri, çevre düzenlemesi, temizlik, parkların bakımının yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak sorunların kalıcı şekilde çözülmesini istedi. - DİYARBAKIR