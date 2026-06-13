Öğrencilerden Kanyon ve Cam Teras Ziyareti - Son Dakika
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Öğrencilerden Kanyon ve Cam Teras Ziyareti

Öğrencilerden Kanyon ve Cam Teras Ziyareti
13.06.2026 13:09
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Kastamonu'daki öğrenciler, 'Hayata Renk Verelim' projesi ile cam seyir terası ve kanyonu gezdi.

Kastamonu'da eğitim gören öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayata Renk Verelim" projesi kapsamında ilk kez ziyaret ettikleri cam seyir terası ve kanyonda muhteşem manzaranın tadını çıkardı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan Orman Ürünleri firmasının desteklediği "Hayata Renk Verelim 2026" yerel sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kastamonu'da bulunan Reşit Çubukcuoğlu Ortaokulu öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi. Öğrenciler kapsamında ilk kez kanyonları ve cam seyir terasını gezdi. İlk olarak Azdavay'da bulunan Atlı Turizm Merkezini ziyaret eden öğrenciler, Burada göl kenarında ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi. Daha sonra ilçedeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam seyir terasını gezen öğrenciler adrenalin dolu dakikalar geçirdi.

Daha sonra Pınarbaşı ilçesine giden öğrenciler, ilçede 3 kilometre uzunluğunda ahşap platform üzerinde Horma Kanyonunu geçti. Bölgedeki Ilıca Şelalesini de ziyaret eden öğrenciler, karşılaştıkları manzaraların kendilerini büyülediğini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öğrencilerden Kanyon ve Cam Teras Ziyareti - Son Dakika

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