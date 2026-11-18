Erzurum'un Oltu ilçesinde, "Basınçlı Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Dutlu Mahallesi'nde örnek sulama bahçesi oluşturuldu.

Tamamı hibe olarak yapılan proje, bahçe sulama siteminin tamamlanmasından sonra Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Jandarma Komutanı J. Üğtm. Fatih Kılbaş, Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftçi, Oltu İlçe Tarım Müdürü Eren Demirtaş, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve mahalle sakinlerinin katılımı ile sulama sistemi bahçe sahibine teslim edildi.

15 dekarlık alanda sulama yapıldı

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tarımsal yayım çalışmaları kapsamında, Dutlu Mahallesi'nde Mustafa Akyüz'e ait 15 dekarlık bahçede yağmurlama sulama sistemi kuruldu. Oltu ilçesine bağlı 22 mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından basınçlı sulama altyapısı oluşturuldu. Sulama göletleri ve barajlardan sağlanan suyun, kapalı sulama sistemleri aracılığıyla tarım arazilerine ulaştırılması sayesinde üreticiler, herhangi bir enerji gideri olmadan yağmurlama ve damla sulama sistemlerinden faydalanabiliyor.

22 mahallede sistem yaygınlaştırılacak

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevcut altyapının bulunduğu 22 mahallede yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dutlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen örnek bahçe uygulamasında, ERPAS Plastik Tarımsal Sulama Sistemleri firması sahibi Suat Teper'in yüzde 100 sponsorluğunda 15 dekarlık alana yağmurlama sulama sistemi kuruldu. Proje kapsamında aynı alanda yonca ekimi de yapılarak kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ekimi gerçekleştirilen yonca tohumları ise Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Projenin toplam maliyeti 175 bin TL

Örnek bahçe uygulamasında yağmurlama sulama sisteminin maliyetinin 135 bin TL, yonca tohumunun bedelinin ise 40 bin TL olduğu, projenin toplam maliyetinin 175 bin TL'ye ulaştığı belirtildi. Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, basınçlı sulama altyapısının bulunduğu 22 mahallede uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 2027 yılı için yeni bir proje hazırladı. Tarım ve Orman Bakanlığının Yenilikçi Yayım Projeleri kapsamında hazırlanan proje, 1 Eylül 2026 tarihinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Proje çerçevesinde 2027 yılında her mahallede 5 dekarlık alanda demonstrasyon (örnek uygulama) amaçlı yağmurlama sulama sistemi kurulması planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle Oltu'daki 22 mahallede modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.