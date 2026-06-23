Dev kayalar yine yolu kapattı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya ve Sütkans mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan, ulaşımı bir süreliğine durdurdu. Yamaçtan kopan devasa kaya parçalarının yolu kapatması üzerine mahalle sakinleri büyük endişe yaşarken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Aynı noktada sık sık heyelanlar yaşandığını söyleyen mahalle sakinleri, soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, heyelan dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, Kemerkaya ile Sütkans mahallelerini birbirine bağlayan yolu kapattı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kaya parçaları kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Bölge halkı, aynı noktada sık sık heyelan yaşandığını belirterek kalıcı önlem alınmasını istedi. Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Güngör Durgun, "Her yağmurdan sonra ve mevsim geçişlerinde heyelan meydana geliyor. Devasa kayalar yolumuzu kapatıyor, bizi adeta dünyadan koparıyor. Bu yolda hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Öğrencilerimiz her gün okula gitmek için bu yolu kullanıyor. Hastalarımız ve yaşlılarımız da hastaneye ulaşmak için bu yoldan geçmek zorunda kalıyor" dedi. Durgun, yolda bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan soruna kalıcı çözüm üretilmesini istediklerini kaydetti. - ERZURUM