Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı

Erzurum'un düşük rakımlı ilçelerinden Oltu'ya bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yetişen ve yöre halkı tarafından "misafir kirazı" olarak adlandırılan erkenci kirazlarda hasat başladı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında bulunan, 1270 rakımlı Oltu ilçesinin 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi'nde yetişen kirazların bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün geç olgunlaştığı belirtildi. Mahalle sakinleri, gelenek haline gelen uygulama kapsamında sezonun ilk kirazlarını satışa sunmak yerine misafirlerine ikram ettiklerini ifade etti.

Kiraz üreticisi Musa Demir, ilk ürünlerin mahalleye gelen konuklara ikram edileceğini belirterek, "Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle kirazlar geç yetişti. İlk çıkan ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek kirazları ise ekonomiye kazandırmak için toplayıp satışa sunacağız" dedi.

Mahalle halkı da bahçelerinde yetiştirdikleri ilk kirazları misafirlerine ikram etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bahçeye giderek misafir kirazlarından tadan işinsanı Fuat Demir, "Bugün Ayvalı Mahallesine geldik. Turfanda kiraz yemek güzel. İlk kirazlardan yedik. Ayvalı köylülerine çok teşekkür ederiz. Misafirperverliklerinden dolayı her yıl ilk baharda gelip bu kirazları tadıyoruz" dedi. - ERZURUM