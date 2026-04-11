Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölü Caretta Caretta İncelemeye Alındı

11.04.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta türü kaplumbağa, ölüm nedeni için incelenecek.

Tekirdağ'da balıkçılar tarafından ölü bulunan nesli koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeye alındı.

Tekirdağ'da balıkçılar tarafından kıyıya yakın bir noktada ölü bulunan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi tarafından teslim alınarak ilk incelemesi yapıldı. Nesli koruma altında bulunan caretta caretta türü kaplumbağa, detaylı inceleme için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek nekropsi işlemiyle deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin net olarak ortaya konulması hedefleniyor. Yapılacak incelemelerde elde edilecek bulguların deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması açısından bu tür olayların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların kıyı bölgelerinde karşılaştıkları benzer durumları vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildirmelerinin kritik olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:06:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.