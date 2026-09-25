OMÜ, sürdürülebilir kampüs hedefiyle Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunu tamamladı - Son Dakika
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OMÜ, sürdürülebilir kampüs hedefiyle Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunu tamamladı

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OMÜ, sürdürülebilir kampüs hedefiyle Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunu tamamladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Seferberliği kapsamında OMÜ, Mavi Su Verimliliği Belgesi başvuru sürecini tamamladı. Üniversite, yerleşkelerinde su tüketimini daha etkin yönetmeyi ve su verimliliği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki artan baskısına karşı sürdürülebilir kampüs yaklaşımı doğrultusunda "Mavi Su Verimliliği Belgesi" için yürüttüğü hazırlık ve başvuru sürecini tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği ve Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla OMÜ'de suyun daha verimli, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik kurumsal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mavi Su Verimliliği belgelendirme sürecinde mevcut durumun değerlendirilmesi, su kullanımının izlenmesi, su verimliliğine yönelik hedeflerin belirlenmesi, farkındalık çalışmalarının yürütülmesi ve su tasarrufunu destekleyen uygulamaların geliştirilmesi önem taşıyor.

Su güvenliği küresel ölçekte önemli bir gündem haline geldi

İklim değişikliğinin etkileri, yağış rejimlerindeki değişimler, kuraklıkların artması ve su kaynakları üzerindeki baskının büyümesi, su güvenliğini küresel ölçekte önemli bir gündem haline getiriyor. Türkiye de iklim değişikliğinin etkilerine karşı su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılmasına yönelik ulusal politikalarını güçlendiriyor. Bu çerçevede üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma kurumları olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam modellerinin geliştirildiği ve uygulandığı öncü alanlar olarak önem taşıyor.

Su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor

OMÜ'nün Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusu, kampüs ölçeğinde su kaynaklarının korunmasına yönelik kurumsal yaklaşımın somut adımlarından birini oluşturuyor. OMÜ, yerleşkelerinde su tüketiminin daha etkin yönetilmesinin yanı sıra öğrenciler, akademik ve idari personel aracılığıyla su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılmasına da katkı sunmayı hedefliyor.

İklim dostu ve suya duyarlı kampüs hedefi

Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunun tamamlanması, OMÜ'nün sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların önemli bir aşamasını oluşturuyor. Üniversite; sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarındaki çalışmalarını su verimliliği yaklaşımıyla bütünleştirerek iklim dostu, kaynaklarını etkin kullanan ve iklim değişikliğine dirençli bir kampüs modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

OMÜ, suyun yalnızca tüketilen bir kaynak değil, korunması gereken ortak bir değer olduğu anlayışını kampüs yaşamının bütününe yaymayı ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çevre bırakma hedefini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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