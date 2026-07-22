Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım seferberliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım seferberliğini sürdürüyor

Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım seferberliğini sürdürüyor
22.07.2026 09:19  Güncelleme: 09:20
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Onikişubat Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 10 farklı noktada yol kumlama, menfez temizliği, yol genişletme, kaldırım ve bakım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ulaşım ve üstyapı altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni haftaya 10 farklı mahallede 12 ayrı noktada eş zamanlı çalışma ile başladı. Çalışmalar kapsamında Dereboğazı Mahallesi'nde üç ayrı noktada yol kumlama, Kurtlar Mahallesi'nde yol ve menfez temizliği, Kurucaova Mahallesi'nde yol genişletme, Süleymanlı Mahallesi'nde büz boru atımı ve yol düzenleme, Saygılı Mahallesi'nde yol temizliği, Fatmalı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmaları yürütülürken; ilçe merkezinde ise Rasim Özdenören Mahallesi'nde dekoratif kaldırım çalışması, Gayberli Mahallesi'nde dekoratif kaldırım çalışması ve Tekerek Mahallesi'nde muhtelif noktalarda bakım ve tamirat çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Mevsim şartları ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmalar sayesinde ulaşım altyapısı ve üstyapı unsurları daha güvenli, daha dayanıklı ve daha konforlu hale getiriliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Onikişubat, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım seferberliğini sürdürüyor - Son Dakika

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