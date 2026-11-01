Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş\'ta sık arızalanan 730 metrelik su hattını yeniledi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş'ta sık arızalanan 730 metrelik su hattını yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ ekipleri, Çamaş ilçesi Budak Mahallesi Kıran mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan 730 metrelik içme suyu hattını yeniledi. Sık arızalara neden olan hattın yenilenmesiyle mahallede arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamaş ilçesinde sık sık arızalanan 730 metrelik içme suyu hattını yeniledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kent genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamaş ilçesi Budak Mahallesi Kıran mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi, bölgenin altyapısı güçlendirildi.
Yenileme çalışmasının, mahallede yaşanan arızaların önüne geçmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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