Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa\'da menfez temizliğinde 15 kamyon atık çıkardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yürütülen menfez temizliği çalışmaları kapsamında 15 kamyon atık çıkarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesinde menfezleri tıkayan dev ağaç kütükleri, ağaç gövdeleri, dal parçaları, taş yığınları ve plastik atıkları temizledi. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkan büyük ağaç kütükleri ve moloz yığınları dikkat çekti.

Olması muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek ve yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen menfez ve mazgal temizliği çalışmalarının Ordu'nun 19 ilçesinde devam ettiği bildirildi.