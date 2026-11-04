Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa\'da menfez temizliğinde 15 kamyon atık çıkardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa'da menfez temizliğinde 15 kamyon atık çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde yürüttüğü menfez temizliğinde 15 kamyon atık çıkarıldı. Temizlikte ağaç kütükleri, dallar, taş ve plastik atıklar toplandı; çalışmanın su taşkınlarını önlemek için Ordu'nun 19 ilçesinde sürdüğü bildirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yürütülen menfez temizliği çalışmaları kapsamında 15 kamyon atık çıkarıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesinde menfezleri tıkayan dev ağaç kütükleri, ağaç gövdeleri, dal parçaları, taş yığınları ve plastik atıkları temizledi. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkan büyük ağaç kütükleri ve moloz yığınları dikkat çekti.
Olması muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek ve yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen menfez ve mazgal temizliği çalışmalarının Ordu'nun 19 ilçesinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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