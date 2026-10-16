Ordu\'da 2-3 metreye ulaşan dalgalar iskeleye çarparak dikkat çeken görüntü oluşturdu

Ordu'da 2-3 metreye ulaşan dalgalar iskeleye çarparak dikkat çeken görüntü oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu kıyılarında rüzgarın hareketlendirdiği denizde dalgalar yer yer 2-3 metre yüksekliğe ulaştı. Kayalıklara ve iskeleye vuran bu dalgalar dikkat çekici görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar sahilden denizi izledi.
Ordu'da rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların boyu zaman zaman 2-3 metreye ulaşırken, kıyıya vuran dalgalar dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
Ordu'da denizde etkili olan rüzgar, kıyı kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Sahil boyunca etkisini gösteren dalgalar kayalıklara ve kıyıya vururken, denizdeki hareketlilik bir süre devam etti. Yer yer 2-3 metreye ulaşan dalgalar sahil kesiminde iskeleye çarparak görsel şölen oluşturdu.
Bazı vatandaşlar, sahilden denizi ve dalgaları seyretti.
Kaynak: İHA
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