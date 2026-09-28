Ordu\'da Boztepe, sis bulutları ve martılarla eşsiz bir manzaraya sahne oldu

Ordu'da Boztepe, sis bulutları ve martılarla eşsiz bir manzaraya sahne olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun simgesi Boztepe, sisli havada sis bulutlarının yeşille buluştuğu ve kıyıda martıların uçuştuğu görüntülere sahne oldu. Bu anlar doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sundu.
Ordu'nun simgelerinden biri olan Boztepe, sisli havanın etkisiyle seyrine doyumsuz görüntülere sahne oldu.
Yüksek kesimleri kaplayan sis bulutları yeşille buluşurken, kıyı şeridinde uçuşan martılar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını bir kez daha gözler önüne seren bu anlar, kentin huzur veren atmosferini yansıttı. Bulutların dağın yamaçlarına süzüldüğü ve martıların deniz üzerinde süzüldüğü bu kareler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sundu.
Kaynak: İHA
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