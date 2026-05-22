Ordu'da heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

22.05.2026 12:55  Güncelleme: 12:56
Ordu'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gölköy, Kabataş, Korgan, Aybastı ve Çatalpınar ilçelerinde heyelan meydana geldi. Fatsa-Aybastı kara yolu ve bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

Ordu'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak yağışlar Gölköy, Kabataş, Korgan, Aybastı ve Çatalpınar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle Fatsa-Aybastı kara yolu ile bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri de zarar gördü.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çatalpınar-Kabataş-Aybastı kara yolu üzerinde, Sayacatürk Mahallemiz sınırları içerisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştır. Bölgede incelemelerde bulunarak belediye ekiplerimizi ve iş makinelerimizi hızlıca sevk ettik. Kolluk kuvvetlerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürerek yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Özellikle yoğun yağış nedeniyle hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

