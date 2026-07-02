Ordu\'da sağanak sonrası taşkın riski bulunan derede güvenli köprü çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi üzerindeki mevcut köprünün, yoğun yağış dönemlerinde taşkın riskine neden olması nedeniyle yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye daha güvenli ve modern bir köprü inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesindeki Bülbül Deresi üzerinde bulunan mevcut köprünün orta ayaklı yapısı nedeniyle, özellikle şiddetli yağışların ardından dereyle birlikte sürüklenen ağaç, dal, çakıl ve benzeri malzemelerin köprü ayaklarında birikerek suyun akışını engellediği belirtildi. Bu durumun su seviyesinin yükselmesine ve çevrede taşkın riskinin artmasına neden olduğu ifade edildi.

Taşkın riskini azaltmak amacıyla çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut köprünün yıkımını gerçekleştiriyor. Yıkımın ardından inşa edilecek yeni köprü ile dere yatağında su akışının kesintisiz sağlanması ve sel sularının taşıdığı malzemelerin köprüde birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, köprü yıkım çalışmaları sürerken Bülbül Deresi içerisinde sel sularının getirdiği dal, çakıl ve benzeri malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu çalışmalarla dere yatağının daha sağlıklı hale getirilmesi ve taşkın riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. - ORDU