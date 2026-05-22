Ordu'da Toprak Kayması Anı
Ordu'da Toprak Kayması Anı

22.05.2026 16:12
Aybastı'daki otogarda sağanak sonrası toprak kayması yaşandı, görevli son anda kurtuldu.

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle, Aybastı ilçesindeki otogarda, yerden malzemeler alan görevli toprak kaymasını fark edip son anda kaçtı.

İlde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar oldu, yollar ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışların ardından Aybastı ilçesinde şehirlerarası otogarın arkasında bulunan yamaçta da toprak kayması yaşandı. Heyelan, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüs firmasının yöneticisi Aydın İstek, "Bölgemizde 3-4 gündür etkili olan yağışlardan dolayı toprağın sulanması ile toprak kayması oldu. Bugün de İstanbul'dan gelen otobüsümüzü perona çekmiştik, o esnada şoförümüzün otobüsü geri alması ile saniyeler sonra burada göçük oluştu ve büyük bir facianın önüne geçildi" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, perondan çıkan otobüsün geri manevra yaptığı, bu esnada otobüsün çıktığı alanda yerden malzemeler alan görevlinin toprak kaymasını fark edip son anda kaçtığı ve saniyelerle kurtulduğu anlar yer alıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

