Ordu-Tokat bağlantı yolu rahata kavuşuyor - Son Dakika
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Ordu-Tokat bağlantı yolu rahata kavuşuyor

Ordu-Tokat bağlantı yolu rahata kavuşuyor
17.06.2026 14:35  Güncelleme: 14:36
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ile Tokat'ın Erbaa ilçesini bağlayan 16 km'lik grup yolunda beton yol çalışması başlattı. Yıllardır toz ve toprak sorunu yaşayan mahalle sakinleri çalışmalardan memnun.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ordu ile Tokat illerini birbirine bağlayan grup yolunda beton yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde vatandaşların uzun yıllardır beklediği bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman, Kargı Mahalleleri ile Tokat'ın Erbaa ilçesi Gökal Mahallesi'ni birbirine bağlayan grup yolunda beton yol çalışması yapılıyor. Toplam uzunluğu 16 kilometre olan güzergahta ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıllarda 3,6 kilometrelik bölüm, beton yol konforu ile buluşturulmuştu. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte yola 2 kilometre yeni beton çalışması daha yapılıyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kargı Mahallesi sınırları içerisindeki beton yol uygulaması sona erecek.

Yıllardır tozdan, topraktan kaynaklı mağdur olduklarını Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile feraha kavuştuklarını dile getiren Akkuş Kargı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Akçam, "Mahallemiz Ordu'nun merkeze en uzak mahallerinden birisi. Yolumuz çok sıkıntılıydı. Uzun yıllar çilesini çektik. Artık yolumuz betonlanıyor. Mahallemizde tozdan, topraktan dışarı çıkamıyorduk. Şimdi mahallemiz feraha kavuşuyor" dedi.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek yaşadıkları sıkıntının sona erdiğini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ordu-Tokat bağlantı yolu rahata kavuşuyor - Son Dakika

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