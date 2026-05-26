Ören Mahallesi\'nde Gül Güzelliği

Burhaniye ilçesinde, tarihi meşe ağaçları ile meşhur olan Ören Mahallesinde çiçekler açarken, gül güzelliği yaşanmaya başladı. Bahçesine çok iyi baktığını kaydeden emlak danışması Fikret Zeybek, bahçesindeki güllerle gurur duyduğunu söyledi.

İlçenin Ören Mahallesinde bahçeler yeşillenirken, açan güllerde güzel görüntüler oluşturdu. Eczacı Rasim Caddesi 2031. sokakta oturan Fikret Zeybek'in bahçesi de takdir topladı. Bahçede meyve ağaçlarının bulunduğunu kaydeden Fikret Zeybek, "Ören mahallesi yeşilliği ile tanınıyor. Bahçemizde meyve ağaçlarının yanı sıra güllerde açtı. Bu da çok güzel görüntüler oluşturdu. Bahçeme çok iyi bakıyorum" dedi. - BALIKESİR