Orhaneli'de 13 bin 500 dekarlık alana modern sulama yatırımı

02.05.2026 06:51  Güncelleme: 06:52
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hayata geçirilen kapalı sistem sulama projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Orhaneli ve çevresindeki toplam 13 bin 500 dekar tarım arazisinin modern kapalı sistem sulama hattına kavuşacağı belirtildi.

Sahadaki inceleme programına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Bursa İl Başkan Vekilleri, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak, yüklenici firma yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Orhaneli Ovası başta olmak üzere Kusumlar, Serçeler, Sadağı, Çöreler, Deliballılar ve Akçabük mahallelerini kapsayan projelerle bölgedeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Projeler kapsamında toplam 52 bin 500 metre uzunluğunda, farklı çaplarda PE100 boru hattı döşeneceği belirtilirken; modern sulama sistemleri sayesinde hem su tasarrufu sağlanacağı hem de üreticilerin sulama konusunda önemli bir kolaylık elde edeceği vurgulandı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır yaptığı açıklamada, projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve DSİ yetkililerine teşekkür ederek yatırımların Orhaneli'ne ve bölge çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı Trump'ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı
Fahiş site aidatları tarih oluyor 11 madde Meclis’ten geçti Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

07:18
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
23:17
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli
22:41
Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir
22:36
Hasbi Dede’nin Tuana’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
21:41
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini ’kral’ ilan etti
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti
20:49
ABD’de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
