Orman Benim Etkinliği Eskişehir\'de Yapıldı

Orman yangınlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için 81 il ve birçok ilçede yapılan "Orman Benim" etkinliğinin Eskişehir bölümü coşkulu bir kalabalık ile yapıldı.

Şehir merkezine bitişik Kocakır ormanlık alanında bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci ve genç, ormanlık alandaki yanıcı madde, atık ve çöpleri topladı.

"Amacımız gençlerle farkındalık oluşturarak topluma bir mesaj vermek"

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş orman yangınlarına dikkat çekerek, "Riskli günler başlamadan önde yanıcı maddeleri azaltmak için bir araya geldik. Amacımız gençlerle farkındalık oluşturarak topluma bir mesaj vermek. Aslında biz bu etkinliği yapmak zorunda kalmamalıydık. Çünkü ormanlara çöp atılmaz. Ormanlar bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara şapka, önlük, eldiven dağıtıldı. Çöp torbalarını alan gönüllüler Kocakır ormanında yanıcı madde ve çöpleri topladılar. Program kapsamında yapılan yarışmada en fazla çöpü toplayan kişilere hediyeleri verildi.

Ayrıca ormanlık alandaki kuru dal gibi organik maddeler de ehil personel tarafından toplanıp, cips makinesinde öğütülerek fidanlıkta kullanılmak üzere depolandı.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 30 çuval çöp toplandı. Toplanan çöpler ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. - ESKİŞEHİR