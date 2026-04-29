Osmangazi\'nin altyapısı yeni hatlarla güçleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri, şehrin gelişen bölgelerinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda mahallede 480 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon hattı ile yine 480 metre uzunluğunda, 400 milimetre çapında yağmur suyu hattı imalatı eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla bölgenin altyapı bulunmayan sokakları sağlıklı ve güçlü altyapıya kavuşturulurken, özellikle yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Küçükbalıklı Mahallesi Muhtarı Cemil Aksu, kentsel dönüşümün gerçekleştiği mahallede yeni altyapı hatlarının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, çalışmalar sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:30:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.