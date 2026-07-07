Osmaniye\'de mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de yağmur suyu mazgalına düşen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mazgaldan gelen kedi sesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla mazgalın beton kapağını dikkatlice kaldırarak çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmanın ardından mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi güvenli bir alana bırakılırken vatandaşlar, başarılı müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE