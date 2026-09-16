Osmaniye'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor

Osmaniye\'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Eyüp Sultan Mahallesi'nde mezarlık olarak kullanılan alandaki yaklaşık 20 mezar ve mezar taşının kaldırılarak modern parka dönüştürülmesi isteniyor. Mahalle sakinleri, çoğu boş olduğu belirtilen mezarların kaldırılmasıyla çocukların ve ailelerin alanı daha rahat kullanabileceğini söylüyor.

Osmaniye'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde "mezarlık parkı" olarak bilinen alanın daha modern bir parka dönüştürülmesi isteniyor.

Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde uzun yıllar mezarlık olarak kullanılan alandaki mezarların büyük bölümü zaman içerisinde başka bir mezarlığa taşındı. Mezarlığın taşınmasının ardından çevre düzenlemesi yapılan alan, mahalle sakinlerinin dinlendiği, çocukların ise park olarak kullanıp oyun oynadığı bir yer haline geldi. Ancak yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı yıllardır alanın içerisinde kaldı. Mezarlardan çoğunun boş olduğunu belirten mahalle sakinleri, buranın zamanla "mezarlık parkı" olarak anılmaya başladığını söyledi.

Mahalle sakinleri, boş olduğu belirtilen mezarların ve mezar taşlarının kaldırılarak alanın çocukların ve ailelerin daha rahat kullanabileceği modern bir parka dönüştürülmesini istiyor.

"Ölümden korkanları rahatsız eder mezarlık"

"Bu mezarlıkta anneannem vardı biz onu buradan alıp başka yere defnettik" diyen Hamdi Börk adlı vatandaş, "Ben 1960 doğumluyum, ben bildim bileli mezarlık var. Uçurtma uçururduk biz burada mezarlıkta kasnaklı yapar uçururduk. Yakınlarım vardı anneannem vardı. Onu buradan söküp kaldırdılar, Dereobası'na gönderdiler. Mezarlık bizi rahatsız etmez. Ölümden korkanları rahatsız eder mezarlık. Ölümü hatırlar burayı, mezarlığı gördüğünde korkar" şeklinde konuştu.

"Modern bir park istiyoruz"

Mezarlıkların çoğunun kaldırıldığını, buraya modern park istediklerini söyleyen Eyüp Börk ise, "Benim yaşım 47, ben burayı bildim bile bu mezarlık var. Ama kimisi dolu, kimisi boş. Biz bu mezarlıkları kaldırmasını istiyoruz. Güzel bir park istiyoruz. Bu mezarlıkların çoğu boş. Olanlar da kaldırdı, asri mezarlığa götürüldü" ifadelerini kullandı.

Burada çocukken top oynadıklarını anlatan Ömer Faruk Dere ise, "Bu mahallede büyüdük. Mahallenin çocuğuyuz. Burası daha öncesinde mezarlıktı. Biliyorduk. Biz burada top oynuyorduk. Buralar komple mezardı. Sonrasında buraları boşalttılar. Arkada 2 tanesi dolu şuralardakiler boş diyebiliyoruz. Çocukların hem psikolojisi bozuluyor. Mezar görüyorlar. Yani bir düzene girmesini, şöyle güzel bir park olmasını isteriz tabii ki" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Sultan, Osmaniye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Osmaniye'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:27:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Osmaniye'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement