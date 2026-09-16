Osmaniye\'de mezarlık parkı modern parka dönüştürülmek isteniyor

Osmaniye'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde "mezarlık parkı" olarak bilinen alanın daha modern bir parka dönüştürülmesi isteniyor.

Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde uzun yıllar mezarlık olarak kullanılan alandaki mezarların büyük bölümü zaman içerisinde başka bir mezarlığa taşındı. Mezarlığın taşınmasının ardından çevre düzenlemesi yapılan alan, mahalle sakinlerinin dinlendiği, çocukların ise park olarak kullanıp oyun oynadığı bir yer haline geldi. Ancak yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı yıllardır alanın içerisinde kaldı. Mezarlardan çoğunun boş olduğunu belirten mahalle sakinleri, buranın zamanla "mezarlık parkı" olarak anılmaya başladığını söyledi.

Mahalle sakinleri, boş olduğu belirtilen mezarların ve mezar taşlarının kaldırılarak alanın çocukların ve ailelerin daha rahat kullanabileceği modern bir parka dönüştürülmesini istiyor.

"Ölümden korkanları rahatsız eder mezarlık"

"Bu mezarlıkta anneannem vardı biz onu buradan alıp başka yere defnettik" diyen Hamdi Börk adlı vatandaş, "Ben 1960 doğumluyum, ben bildim bileli mezarlık var. Uçurtma uçururduk biz burada mezarlıkta kasnaklı yapar uçururduk. Yakınlarım vardı anneannem vardı. Onu buradan söküp kaldırdılar, Dereobası'na gönderdiler. Mezarlık bizi rahatsız etmez. Ölümden korkanları rahatsız eder mezarlık. Ölümü hatırlar burayı, mezarlığı gördüğünde korkar" şeklinde konuştu.

"Modern bir park istiyoruz"

Mezarlıkların çoğunun kaldırıldığını, buraya modern park istediklerini söyleyen Eyüp Börk ise, "Benim yaşım 47, ben burayı bildim bile bu mezarlık var. Ama kimisi dolu, kimisi boş. Biz bu mezarlıkları kaldırmasını istiyoruz. Güzel bir park istiyoruz. Bu mezarlıkların çoğu boş. Olanlar da kaldırdı, asri mezarlığa götürüldü" ifadelerini kullandı.

Burada çocukken top oynadıklarını anlatan Ömer Faruk Dere ise, "Bu mahallede büyüdük. Mahallenin çocuğuyuz. Burası daha öncesinde mezarlıktı. Biliyorduk. Biz burada top oynuyorduk. Buralar komple mezardı. Sonrasında buraları boşalttılar. Arkada 2 tanesi dolu şuralardakiler boş diyebiliyoruz. Çocukların hem psikolojisi bozuluyor. Mezar görüyorlar. Yani bir düzene girmesini, şöyle güzel bir park olmasını isteriz tabii ki" dedi.