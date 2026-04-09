Osmaniye\'de Sağanak Yağış, Ulaşımı Aksattı

Osmaniye'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine neden oldu. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgelerde su birikintileri oluştu. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde biriken su nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması başlatarak alt geçitte biriken suyu tahliye etti. Yapılan çalışmaların ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE