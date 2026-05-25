Osmaniye\'de Şiddetli Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji tarafından sarı kod ile yapılan uyarının ardından ilçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekipler sahada çalışma başlatırken, su tahliye ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - OSMANİYE