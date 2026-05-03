Aydın'ın Efeler ilçesinde yoldan çıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Hayvan Pazarı mevkiinde sulama kanalına uçtu. Sürücü G.K. kendi imkanları ile araçtan dışarı çıktığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü G.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN