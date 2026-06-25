Ovacık’ta Astronomi Temalı Gençlik Projesi - Son Dakika
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Ovacık’ta Astronomi Temalı Gençlik Projesi

Ovacık’ta Astronomi Temalı Gençlik Projesi
25.06.2026 14:12
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Erasmus+ projesiyle Ovacık’ta 50 genç, gökyüzü ve bilim etrafında eğitim ve gözlemler yapıyor.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen "StarScape: Lights Off, Stars On" adlı uluslararası gençlik değişimi projesi, Karabük'ün Ovacık ilçesinde gençleri gökyüzü ve bilim etrafında buluşturdu.

Avrasya Gençlik İklimi Derneği'nce organize edilen proje, 24-28 Haziran tarihlerinde Ovacık Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Çekya, İsveç, Romanya ve Türkiye'den toplam 50 gencin katıldığı etkinlikte, astronomi ve çevre bilinci temaları ön plana çıkıyor.

Proje kapsamında gençler; astronomi, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevre konularında eğitimler alırken, teleskoplarla gökyüzü ve Güneş gözlemleri yapıyor. Katılımcılar ayrıca astrofotoğrafçılık uygulamaları ve çeşitli grup çalışmalarıyla hem bilimsel bilgi ediniyor hem de farklı kültürlerden gelen akranlarıyla deneyim paylaşımında bulunuyor.

Ovacık ilçesinin doğal yapısı ve düşük ışık kirliliğine sahip gökyüzü sayesinde gerçekleştirilen proje ile gençlerde ışık kirliliğinin zararları, bilinçli aydınlatma yöntemleri ve karanlık gökyüzünün korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uluslararası gençlik değişimi programı sayesinde farklı ülkelerden gelen katılımcılar, hem bilimsel çalışmalar yürütüyor hem de kültürel etkileşim imkanı buluyor.

Doğal güzellikleri ve gökyüzü gözlem potansiyeliyle dikkat çeken Ovacık'ta gerçekleştirilen proje, Karabük'ün uluslararası gençlik faaliyetleri ve bilim temelli etkinliklerdeki görünürlüğüne de katkı sağlıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Karabük, Eğitim, Ovacık, Bilim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ovacık’ta Astronomi Temalı Gençlik Projesi - Son Dakika

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